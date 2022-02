Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Einbruch in Hähnchenverkaufsstand - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 19.02.2022, brachen unbekannte Täter in einen Hähnchenverkaufsanhänger ein, der dem Edeka-Parkplatz in der Tscheulinstraße in Teningen, abgestellten war.

Es wurde hierbei die Zugangstüre zum Verkaufswagen aufgehebelt und aus dem Verkaufsraum ein Bargeldbestand in derzeit noch unbekannter Höhe entwendet.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft machen können.

