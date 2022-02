Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Betrunkener Fahrradfahrer stürzt und kommt mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Mit seinem Fahrrad stürzte am Samstag, 19.02.2022 gegen 02.30 Uhr, ein 40 Jahre alter Mann auf der B 317. Diese befuhr er ohne Licht in Schlangenlinien von der Friedensbrücke herkommend in Richtung Weil-Friedlingen. Durch eine Polizeistreife konnte dann gesehen werden, wie der 40-jährige beim Überfahren des Gehsteiges zu Fall kam und sich dabei am Kopf verletzte. Die Beamten leisteten erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst, der ihn dann ins Krankenhaus verbrachte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille.

