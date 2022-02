Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Vergessenes Essen auf dem Herd löst Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots)

Mit fünf Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften rückte am Samstag, 19.02.2022, gegen 17.10 Uhr, die Feuerwehr Todtnau in die Neßlerstraße an. Hier wurde in einem Gebäude im zweiten Obergeschoss ein Brandalarm gemeldet. Beim Eintreffen konnte die Wohnung durch die Rauchentwicklung schnell lokalisiert werden. Da der Mieter der Wohnung nicht zu Hause war, wurde diese mit einem Generalschlüssel betreten. Ein auf dem Herd stehender Topf hatte die Rauchentwicklung ausgelöst. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr mit einem Gebläse entlüftet und anschließend durch die Polizei verschlossen. Sachschaden entstand keiner.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell