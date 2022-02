Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Einbruch

Freiburg (ots)

Zwischen Mittwoch und Freitag, 16.-18.02.2022, ist versucht worden, in ein Haus in der Bergstraße in Weil am Rhein einzubrechen. Die Bewohnerin fand am Freitag einen abgebrochenen Schraubendreher auf der Terrasse. Durch die Polizei wurden zudem leichte Hebelspuren an einem Fenster entdeckt. Der Frau waren am Mittwoch zwei junge Männer in einem silbernen Kleinwagen mit französischem Kennzeichen im dortigen Wohngebiet aufgefallen. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang. Das Polizeirevier Weil am Rhein (Kontakt 07621 9797-0) ermittelt.

