Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Drei Reisende in S-Bahn geschlagen

Stuttgart (ots)

Ein 27-Jähriger schlug unvermittelt zur Nachtzeit am Freitag (24.12.2021) in einer S-Bahn drei Reisende und konnte vorläufig festgenommen werden. Der 27-jährige polnische Staatsangehörige fuhr am Freitagnacht gegen 02:30 Uhr mit einer S-Bahn der Linie S6 vom Stuttgarter Hauptbahnhof in Richtung Weil der Stadt als er offenbar unvermittelt drei sich ebenfalls in der S-Bahn befindlichen Reisenden mit der Faust ins Gesicht schlug. Beim Halt der S-Bahn am Bahnhof Korntal konnte der Beschuldigte durch die Landespolizei vorläufig festgenommen werden. Der im Landkreis Böblingen wohnhafte Mann wurde vor Ort durch eine Streife der Bundespolizei übernommen und für weitere Maßnahmen auf das Revier verbracht. Aufgrund seiner hohen Aggressivität musste der Mann gefesselt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab knapp zwei Promille. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den 27-Jährigen wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell