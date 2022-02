Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Offenes Haus - zwei mutmaßliche Diebe flüchten

Freiburg (ots)

In ein offenes Haus eingedrungen sind am Samstagabend, 19.02.2022, zwei Tatverdächtige in der Hirschenstraße in Weil am Rhein. Gegen 23:40 Uhr waren die beiden Männer von einem Bewohner dabei ertappt worden, wie sie gerade die Zimmer durchwühlten. Nach einem kurzen Gerangel flüchteten die Unbekannten zu Fuß in Richtung der dortigen Schule. Der Bewohner wurde nicht verletzt. Drei Paar Sneakers wurden gestohlen. Die zwei Tatverdächtigen dürften durch die nicht verschlossene Haustüre ins Haus gekommen sein. Es liegt folgende Beschreibung der Tatverdächtigen vor: 20 bis 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, einer mit Schnauzer, einer mit Dreitagebart. Beide trugen dunkle Winterjacken, eine hatte Fellbesatz an der Kapuze, Handschuhe und beide hatten Taschenlampen dabei. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen (Kontakt 07621 9797-0).

