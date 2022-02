Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Auseinandersetzung unter Männern - ein Verletzter

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 18.02.2022, gegen 15:30 Uhr, kam es in Weil am Rhein auf offener Straße zu einer heftigen körperlichen Auseinandersetzung unter Männern. Ein 30-jähriger Mann erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er ins Krankenhaus musste. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte ein 22 Jahre alter Tatverdächtiger angetroffen werden. Die Personalien von insgesamt acht Männern wurden aufgenommen. Hintergrund des Streites dürften Geldforderungen sein. Die Ermittlungen dauern an.

