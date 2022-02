Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Drei Personen durch Pfeffersprayeinsatz verletzt

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 20.02.2022, sind drei Personen durch einen Pfeffersprayeinsatz vor einer Gaststätte in Weil am Rhein verletzt worden. Gegen 04:50 Uhr war der Vorfall der Polizei gemeldet worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war mehreren Personen der Zutritt zur Gaststätte verwehrt worden. Die Situation eskalierte, seitens des Personals wurde daraufhin Pfefferspray eingesetzt. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt.

