POL-FR: Rheinfelden: Baum auf Baumarkt-Parkplatz umgefahren

Gegen einen Baum auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Schildgasse fuhr am Sonntag, 20.02.2022, gegen 14.40 Uhr, ein unbekannter Verkehrsteilnehmer. Der Baum stürzte um und wurde beschädigt, ebenso das Stützgerüst um den Baum. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Ein kleiner gelber Kleinwagen der Marke Honda konnte von Zeugen in der Nähe der Unfallörtlichkeit gesehen werden. Aufgrund der Spurenlage wird dieser als verursachendes Fahrzeug vermutet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 700 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen.

