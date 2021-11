Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Außenspiegel beschädigt

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau, Herzberger Straße, Freitag 19.11.2021, 12:30 - 13:00 Uhr

Katlenburg (sb) - Die Anzeigende stellte ihren Pkw Opel Corsa in blau ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen neben der Fahrbahn ab. Nachdem sie zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer/-in beim Vorbeifahren in Richtung Lindau den linken Außenspiegel beschädigt und anschließend unerlaubt die Unfallstelle verlassen hat. Der Schaden beläuft sich auf zirka 300 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei Northeim, Tel.: 05551-70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell