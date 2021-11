Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht nach Parkplatzrempler

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, OT Angerstein, Klosteracker, Parkplatz EDEKA, Freitag, 19.11.2021, 14:30 - 15:00 Uhr

Nörten-Hardenberg (sb) - Nachdem eine Fahrzeughalterin nach ihrem Einkauf zu ihrem Pkw Skoda Fabia in blau zurückkehrte stellte sie an ihrem Pkw einen Schaden fest. Eine bislang unbekannte Person muss beim Ein- oder Ausparken gegen den Pkw der Geschädigten gefahren sein, wodurch ein Schaden von zirka 1500 Euro entstanden ist. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und ermittelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich mit der Polizei Nörten-Hardenberg, Tel.: 05503-915230, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell