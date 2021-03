Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Ratingen

Mettmann

Monheim am Rhein - 2103056

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Beinahe täglich finden Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Aus diesem Grund veröffentlichen wir ausgewählte aktuelle Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in werktäglicher Sammelmeldung, mit der Bitte um Veröffentlichung der Taten im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten. Komplettieren wollen wir diese Meldungen auch mit Erfolgen in der Aufklärung aktueller Fälle.

In den vergangenen Tagen wurden nachfolgende ungeklärte Verkehrsunfallfluchten (geordnet nach Städten) entdeckt und angezeigt, welche zurzeit die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariate beschäftigen. Diese hoffen bei ihren Ermittlungen, in den eingeleiteten Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht, dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Verkehrsstraftaten:

--- Ratingen ---

Am Sonntagmittag (07. März 2021) kam es auf der Bahnstraße in Ratingen-Zentrum zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 12:15 Uhr befuhr ein 18-jähriger Ratinger mit seinem BMW 118i die Bahnstraße in Fahrtrichtung "Am Ostbahnhof". Vor ihm befuhr ein Fahrradfahrer ebenfalls die Fahrbahn und der Fahrzeugführer nahm an, dass der Radfahrer den beginnenden Radweg auf dem Gehweg befahren würde. Als der Radfahrer jedoch weiterhin die Fahrbahn nutzte, passierte der 18-Jährige den Verkehrsteilnehmer und machte ihn auf den vorhandenen Radweg aufmerksam. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung in dessen Verlauf der BMW-Fahrer den Radfahrer passieren wollte. Hierbei stürzte der Radfahrer aus bisher ungeklärter Ursache. Nach eigenen Angaben stoppte der BMW-Fahrer seine Fahrt und hatte die Absicht, sich nach dem Gesundheitszustand des gestürzten Radfahrers zu erkundigen. Dieser trat jedoch selbstständig an das Fahrzeug des 18-Jährigen heran und öffnete dessen Tür. Anschließend schlug er mehrfach mit der Faust auf den Kopf des Fahrers ein und verletzte ihn hierbei. Danach entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit in Richtung "Am Ostbahnhof".

Der BMW-Fahrer informierte die Polizei und erstattete Strafanzeige gegen den bisher unbekannten Radfahrer. Er kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 45 Jahre alt - Dreitagebart - schlanke Figur - bekleidet mit einem schwarz-neongelben Radtrikot

Der Mann führte ein schwarzes Mountainbike, vermutlich Pedelec, mit sich.

Ein zufällig vor Ort anwesender Zeuge bestätigte zunächst die Angaben des BMW-Fahrers, entfernte sich jedoch anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei bittet den Fahrradfahrer sowie den unbekannten Zeugen, oder auch weitere Unfallzeugen, sich zur Sachverhaltsklärung bei der Polizeiwache Ratingen zu melden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Mettmann ---

Am Sonntagnachmittag, 07. März 2021, kam es auf einem Parkplatz an der Straße Champagne in Mettmann zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines schwarzen BMW 1er hatte nach eigenen Angaben ihr Fahrzeug gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber der Haus-Nummer 10 abgestellt. Gegen 16 Uhr kehrte sie zum Abstellort zurück und entfernte sich mit ihrem Fahrzeug. Erst am nächsten Tag bemerkte sie einen frischen Unfallschaden an der rechten Fahrzeugseite, welcher nach ihren Angaben nur während des Parkvorgangs auf dem öffentlich zugänglichen Parkplatz entstanden sein kann. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Regulierung des auf circa 1.000 Euro geschätzten Schadens zu bemühen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Montagabend (08. März 2021) kam es in der Zeit von 17 Uhr bis 18 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 10-jähriger Junge verletzt wurde. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen lief der Junge vom Gehweg der Spandauer Straße, in Höhe der Haus-Nummer 6, zwischen den seitlich geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn. Hierbei wurde er von einem vorbeifahrenden Fahrradfahrer erfasst und fiel durch den Zusammenstoß zu Boden. Er wurde leicht verletzt. Der Fahrradfahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit in Richtung Brandenburger Allee, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Der Fahrradfahrer kann lediglich als "älterer Mann" mit grauem dichten Haar und schwarzer Bekleidung beschrieben werden. Er fuhr auf einem schwarzen Fahrrad an dessen Lenkrad ein kleiner "Bildschirm" befestigt gewesen ist.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

- Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

- Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.

- Werden Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizei (auch über 110) und geben dabei möglichst viele präzise Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (Kennzeichen, Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, besondere Merkmale), zur Fluchtrichtung und zum Fahrzeugführer weiter, verbunden mit ihren eigenen Personalien und Erreichbarkeiten.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell