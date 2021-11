Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beim Ausparken gegen geparkten Pkw gestoßen

Uslar (ots)

Uslar (urb) Am 19.11.2021, um 13:15 Uhr, kommt es zu einem leichten Unfall mit Blechschaden auf einem Parkplatz in Uslar in der Straße Zur Schwarzen Erde. Eine 40jährige Pkw Fahrerin aus Wesertal stößt beim Ausparken mit ihrem Pkw gegen einen abgeparkten Pkw aus Höxter. Es entsteht ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1200,- Euro an beiden Fahrzeugen

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell