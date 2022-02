Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Vandalen traten Autospiegel ab

Kamp-Lintfort (ots)

Am frühen Sonntagmorgen um 04.25 Uhr liefen zwei bislang unbekannte Personen über die Wilhelminenstraße in Richtung Ringstraße. Dabei traten sie an mindestens vier geparkten Autos die Seitenspiegel ab. Ein Zeuge beobachtete die Männer und rief die Polizei. Diese konnte die Personen im Nahbereich jedoch nicht mehr antreffen.

Beschreibung der Jugendlichen:

1. Täter: Circa 180 m groß, blonde Haare, beigefarbene Jacke, die an den Schultern schwarz abgesetzt ist.

2. Täter: 165 - 175 m groß, ganz in schwarz gekleidet

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell