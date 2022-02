Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Einbrecher versuchten Terrassentür einzuschlagen

Dinslaken (ots)

In der Zeit von Freitag, 15.00 Uhr, bis Sonntag, 17.00 Uhr, versuchten Unbekannte eine Terrassentür eines Einfamilienhauses Am Frankenhof einzuschlagen, um sich so Zutritt zu dem Haus zu verschaffen. Der oder die Täter scheiterten jedoch an der Mehrfachverglasung und beschädigten nur eine Scheibe. Sie flohen ohne Tatbeute in unbekannte Richtung vom Tatort.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

