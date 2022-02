Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Busfahrer mit Pfefferspray attackiert

Polizei sucht Zeugen

Voerde (ots)

Am Sonntag gegen 04.50 Uhr rückten Polizei und Rettungswagen zum Bahnhof in Voerde aus.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, versorgten Fahrgäste bereits einen verletzten, 67 Jahre alten Busfahrer aus Niederkassel sowie seinen 17-jährigen Begleiter aus Hürth.

Beide sind bei einer Buslinie beschäftigt, die zurzeit den Schienenersatzverkehr von Oberhausen aus stellt.

Am Bahnhof in Oberhausen war unter anderem zuvor eine etwa fünfköpfige Jugendgruppe zugestiegen. Während der Fahrt weigerten sich die Gruppe, den Mund-Nasen-Schutz zu tragen und pöbelte lautstark herum, so dass sowohl der Busfahrer als auch sein 17-jähriger Buseinweiser die Jugendlichen mehrmals ermahnten.

Am Bahnhof in Voerde angekommen, stieg das Quintett aus.

Hierbei lief einer der Jugendlichen vermutlich von hinten um den Bus herum und sprühte dem ahnungslosen Busfahrer Pfefferspray mitten ins Gesicht. Der 67-Jährige hatte zu dem Zeitpunkt das Fenster geöffnet. Sein Begleiter traf das Spray an der Wange. Beide verletzten sich.

Der 67-Jährige musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der 17-Jährige blieb vor Ort.

Die Polizei in Voerde sucht jetzt Zeugen, die mit im Bus gesessen und den Vorfall am Bahnhof in Voerde mitbekommen haben. Von dem Tatverdächtigen ist lediglich bekannt, dass er schwarze Kleidung trug und ca. 18 Jahre alt ist.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

