Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallfluchten

Kaiserslautern (ots)

Zwei Unfallfluchten sind der Polizeiinspektion 1 am Donnerstag gemeldet worden. Aus der Karpfenstraße ging am Abend eine Anzeige ein. Hier wurde zwischen 13 Uhr 18:00 Uhr der Heckbereich eines Mercedes E 200 beschädigt. Die Fahrerin des Wagens parkte in Höhe des Anwesens Nummer 6. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, fand sie den Schaden. Der Unfallverursacher war verschwunden. Aus der Mainzer Straße ging ebenfalls am Abend eine Anzeige ein. Die Fahrerin eines Opel Corsa hatte ihren Wagen gegen 15 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie um 18 Uhr wieder zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden am hinteren linken Kotflügel. Bei Inaugenscheinnahme der Beamten fiel allerdings auf, dass sie ebenfalls Schrammspuren an der Felge hatte, die zu den anderen Spuren passten, aber nicht in die Gleiche Richtung zeigten. Daher ist es ebenfalls möglich, dass die Fahrerin den Schaden selbst, beispielsweise durch Vorbeischrammen an einer Hauswand, verursacht hat. Hinweise auf die jeweiligen Unfallverursacher und den Unfallhergang nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 gern entgegen. |elz

