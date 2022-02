Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbruch in Tierarztpraxis - Zeugensuche/Warnhinweis

Wesel (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 25.02.2022, 17.00 Uhr bis Sonntag, den 27.02.2022, 08.00 Uhr brachen Unbekannte in eine Tierarztpraxis in Moers, Zum Schürmannsgraben ein. Sie erbeuteten u.a. Medikamente, deren unsachgemäße Einnahme lebensbedrohliche Auswirkungen haben kann. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Einbruch machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Moers (Tel.: 02841-1710) zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell