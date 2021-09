Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrer fährt gegen Auto

Vreden (ots)

Mehrere Hundert Euro Sachschaden an einem weißen Citroen hat ein Unbekannter bei einem Verkehrsunfall in Vreden angerichtet. Gegen 02.00 in der Nacht zum Samstag hatte ein Zeuge zunächst einen Knall vernommen und dann eine Stimme sagen hören: "Ich bin gegen das Auto gefahren!" Mutmaßlich kamen die Worte aus einer Personengruppe heraus, die sich dann mit Fahrrädern von der Unfallstelle an der Süringstraße in Richtung Alstätter Straße entfernte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

