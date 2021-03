Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall in Resse

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Resse wurden am Donnerstagabend, 4. März 2021, eine 27-jährige Bochumerin und ihre 19-jährige Beifahrerin sowie ein 26 Jahre alter Mann aus Herne schwer verletzt. Die Bochumerin fuhr mit ihrem VW um 19.10 Uhr auf der Middelicher Straße in Richtung Recklinghäuser Straße. An der Kreuzung Engelbertstraße stieß sie frontal mit dem Renault des Herners zusammen. Dieser wollte von der Middelicher Straße links auf die Engelbertstraße abbiegen. Die Bochumerin, ihre Beifahrerin sowie der Herner wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell