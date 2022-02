Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbrecher stahlen Tresor

Wesel (ots)

In der Zeit von Donnerstagabend, 20.00 Uhr, bis Freitagmorgen, 08.00 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Bürogebäude an der Friedenstraße ein. Aus dem Räumlichkeiten der Einrichtung SPIX entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen einen massiven anthrazitfarbenen Tresor, der in der Wand verankert war. Es ist davon auszugehen, dass der oder die Täter hierbei erheblichen Lärm verursachten.

Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

