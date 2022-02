Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbruch in Spielhalle

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 03.30 Uhr lösten Unbekannte eine Alarmanlage einer Spielhalle an der Otto-Lilienthal-Straße aus. Zuvor waren die Einbrecher gewaltsam in das Objekt eingedrungen und hatten im Inneren mehrere Spielautomaten aufgehebelt. Anschließend flüchteten sie mit Geldkassetten in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

