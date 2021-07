Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Pfohren

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Bundesstraße 31

Polizei sucht Zeugen (22.07.2021)

Bereits am Donnerstag gegen 15.30 Uhr ist es zu einem Unfall auf der Bundesstraße 31 zwischen der Einmündung der Kreisstraße 5749 und "Teilhof" gekommen. Ein 63-jähriger VW Golf Cabriolet-Fahrer kam auf der Fahrt in Richtung Geisingen nach links von der Straße ab und prallte gegen mehrere Leitplanken. Dabei blieb das Auto zunächst fahrbereit und der Mann setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden an der Leitplanke zu kümmern. Erst als die Luft aus einem Vorderrad entwich, musste er das Auto im Bereich der Abfahrt nach Pfohren, Höhe der Einmündung der Kreisstraße 5756, stehen lassen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können. Sie werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, in Verbindung zu setzen.

