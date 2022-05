Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbrecher flüchtet vor der Polizei (29.05.2022)

Tuttlingen (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 1.30 Uhr, ist ein Unbekannter nach einer Alarmauslösung in einer Firma in der Eltastraße vor der Polizei geflüchtet. Der Unbekannte hatte versucht über ein Fenster auf der Gebäuderückseite in die Firma einzubrechen. Der unbekannte Täter rannte nach dem Erkennen der Polizei zunächst in Richtung Elta und später in ein Waldgebiet. Eine großangelegte Suchaktion mit Polizeihunden und dem Einsatz eines Polizeihubschraubers führte bislang nicht zur Festnahme des Mannes. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen konnte der Einbrecher keine Gegenstände aus den Innenräumen mitnehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell