Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) Autofahrer kommt von der Straße ab - Sachschaden von 15.000 Euro (29.05.2022)

Trossingen (ots)

Ein Sachschaden von über 15.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagabend kurz vor Mitternacht auf der Kreisstraße 5910 zwischen Trossingen und Tunningen ereignet hat. Ein 23-jähriger VW Golf-Fahrer fuhr die K 5910 von Trossingen in Richtung Tunningen. Kurz nach dem Kreisverkehr K 5914 und K 5910 kam der junge Mann nach links von der Straße ab und prallte gegen die dortige Schutzplanke. Glücklicherweise verletzte sich der 23-Jährige dabei nicht. Die Polizei schätzt den Schaden an der Leitplanke auf mehrere hundert Euro und am VW Golf auf eine Höhe von rund 15.000 Euro.

