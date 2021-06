Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Radfahrerin stürzt - leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 19:00 Uhr, rutschte eine 56-jährige E-Bike Fahrerin an einer Bordsteinkante an der Recklinghäuser Straße ab. Dabei stürzte sie und verletzte sich leicht. Die Dortmunderin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht.

