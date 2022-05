POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Silber-grauen Audi angefahren (30.05.2022)

Konstanz (ots) - Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich bereits am Samstag letzter Woche im Bereich des Schnetztors ereignet hat. Ein bislang unbekannter Mann stand im Zeitraum zwischen 14.50 Uhr und 15.10 Uhr an der Fußgängerampel am Schnetztor und nahm dabei sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Der Mann, der lediglich mit einer beigen Unterhose und einem weißen Poloshirt bekleidet war wurde wie folgt ...

