Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen/ Lkr.Rottweil) Polizei zieht BMW aus dem Verkehr (28.05.2022)

Schramberg-Sulgen (ots)

Die Polizei hat am Samstagabend, gegen 23.30 Uhr, in der Sulgauer Straße einen BMW eines 26-Jährigen aus dem Verkehr gezogen, da der Wagen mehrere technische Veränderungen aufwies, die zur Erlöschung der Betriebserlaubnis führten. Bei der Überprüfung des Autos stellten die Beamten fest, dass mehrere Veränderungen im Motorraum und an der Auspuffanlage vorgenommen worden sind. Dies führte zu einer erheblichen Lärmbelästigung und zu deutlich erhöhten CO2 Abgaswerten des BMW. Die Polizei stellte den Wagen für eine Vorführung bei einer Prüfstelle sicher. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell