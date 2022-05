Dietingen-Böhringen (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag die Zugangstür eines Getränkelagers auf einem Gelände in der Straße "Mühlweg" aufgebrochen, verschiedene Gegenstände aus den Innenräumen gestohlen und das Lager verwüstet. Am Sonntagmorgen, gegen 2.30 Uhr, ist die Eigentümerin durch das ...

mehr