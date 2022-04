POL-MG: Motorradfahrer schwer verletzt

Mönchengladbach (ots) - 1. Am Freitag, 22.04.2022, gelangte ein unbekannter Täter in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses auf der Mülgaustraße. Hier manipulierte er das Schloss einer Erdgeschoßwohnung, das er so öffnen konnte. Aus der Wohnung wurde Unterhaltungselektronik entwendet. 2. Am Samstag, 23.04.2022 gegen 10.00 Uhr, wurde festgestellt, dass Unbekannte vergeblich versucht hatten, in ein Optikergeschäft auf der Hauptstraße einzubrechen. 3. Zur gleichen Zeit ...

