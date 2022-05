Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach

Lkr. Rottweil) Entzündung einer Fassade eines Mehrfamilienhauses- 60.000 Euro Sachschaden (29.05.2022)

Lauterbach (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, ist der Rettungsleitstelle Rottweil ein Gebäudebrand in der Straße "Sommerberg" mitgeteilt worden. Bei Eintreffen der Polizei waren die beiden Feuerwehrabteilungen Lauterbach und Schramberg schon mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die sechs Bewohner des Dreifamilienhauses konnten bereits das Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen. Es stellte sich heraus, dass ein schwedischer Holzofen im Laufe des Tages in der Dachgeschosswohnung angefeuert wurde. Das Kaminrohr erhitzte sich so stark, dass teilweise die äußere Holzfassade des Hauses sich entzündete. Der Holzofen war seit mehreren Wochen nicht mehr in Betrieb, wodurch der Rauch nicht richtig abziehen konnte. Der entstandene Gesamtschaden wird von der Polizei auf rund 60.000 EUR geschätzt. Die Feuerwehr Schramberg war mit fünf Fahrzeugen und 25 Kameraden und die Feuerwehr Lauterbach mit zwei Fahrzeugen und 20 Wehrleuten im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell