POL-REK: 211102-2: Zeuge meldete vermeintliche Drogendeals

Quadrath-Ichendorf (ots)

Streifenbeamte gingen Hinweisen zu einem Btm-Handel nach und fanden bei einem 18-Jährigen eine Vielzahl von Alufolienkugeln mit berauschendem Inhalt.

Der Zeuge gab den Beamten am Freitagmittag (29. Oktober) um 12.40 Uhr telefonisch den Hinweis zu einem jungen Mann, der sich in Quadrath-Ichendorf am Lindgesweg aufhalten soll. Dort eingetroffen, saß ein polizeibekannter 18-Jähriger auf einem Findling. Neben ihm lag eine Plastiktüte eines Verbrauchermarktes. Der Inhalt: 34 Alufolienkugeln mit Marihuana. Zudem führte der 18-Jährige eine hohe Bargeldsumme in szenetypischer Stückelung mit sich. Damit erhärtete sich der Tatverdacht wegen Btm-Handels. Er bestritt die ihm gemachten Vorwürfe nach Belehrung. Nach der Personalienfeststellung und Sicherstellung fertigen die Beamten eine entsprechende Strafanzeige. (bm)

