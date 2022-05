Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen BAB 81

Lkr. Rottweil) Verbotenes Autorennen auf der Autobahn 81 (29.05.2022)

Deißlingen BAB 81 (ots)

Am Sonntagabend, gegen 18.30 Uhr, haben Zeugen der Polizei über Notruf mitgeteilt, dass sich auf der Autobahn 81 auf Höhe Deißlingen in Fahrtrichtung Singen zwei Sportwagen mit schweizer Zulassung ein Rennen liefern. Die Fahrer zweier McLaren sollen bei einer Geschwindigkeit von 150 km/ h nebeneinander gefahren sein und hätten auf Handzeichen ihre Wagen stark beschleunigt. Sie sollen in einer Gruppe von etwa 15 hochmotorisierten Autos aus der Schweiz unterwegs gewesen sein, von denen einige Fahrer auf der linken Fahrspur sehr nahe auf vorausfahrende Autofahrer auffuhren, mit der Lichthupe nötigten und auch rechts überholten. Die beiden McLaren- Fahrer im Alter von 30 und 31 Jahren konnte die Polizei an der Rastanlage Hegau- West kontrollieren. Sie sucht nun Zeugen, die zur betreffenden Zeit auf der A 81 Beobachtungen gemacht haben oder von der Gruppe ebenfalls behindert oder sogar gefährdet worden sind. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil, Tel. 0741 34879-0, entgegen. Die Ermittlungen dauern noch an.

