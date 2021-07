Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zeugen gesucht...

Koblenz (ots)

Bereits am 24.06.2021 gegen 01:15 Uhr kam es am Wasserspielplatz in der unmittelbaren Nähe zum Deutschen Eck in Koblenz zu einer Körperverletzung. Aus einer Gruppe junger Erwachsener heraus wurde ein Passant zunächst mit Faustschlägen attackiert, bis er schließlich zu Boden fiel. Einer der Täter trat auf das Gesicht des am Boden liegenden Opfer nochmals ein. Die Polizeiinspektion 1 führt die Ermittlungen. Um die genauen Umstände der Tat zu klären werden Zeugen gesucht.

Bitte melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1, Tel.: 0261/103-2510

