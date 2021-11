Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-St. Hubert: Tageswohnungseinbrecher schlagen Dachfenster ein

Kempen-St. Hubert (ots)

Offenbar wurden Einbrecher am gestrigen Montag bei ihrem Einbruch gestört, als die Bewohner gegen 18.20 Uhr nach Hause kamen. Sie hatten das Haus gegen 17.20 verlassen, und als sie die Haustür bei der Rückkehr aufschlossen, hörten sie aus dem ersten Geschoss verdächtige Geräusche. Sie informierten umgehend die Polizei. Einsatzkräfte umstellten das Haus auf der Straße "Im Burgfeld" in St. Hubert, ein Team mit Diensthund durchsuchte das Haus. Im Obergeschoss fand sich ein eingeschlagenes Dachfenster, von dem oder den Einbrechern jedoch keine Spur. Die Täter waren zunächst auf das Garagendach geklettert und gelangten von dort auf das Dach. Ob die Einbrecher etwas stahlen, steht noch nicht fest. Die Kripo fragt also: Wer hat am Montag gegen 18.20 Uhr beziehungsweise zur tatrelevanten Zeit im Burgfeld verdächtige Personen beobachtet? Hinweise an das KK 2 bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (993)

