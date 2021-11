Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Unfall beim Abbiegen - Schülerin auf Rad leicht verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am Montag gegen 07.30 Uhr fuhr eine 31-jährige Dülkenerin mit ihrem Auto auf der Ernst-König-Straße. An der Kreuzung zur Bodelschwinghstsraße hielt sie zunächst an. Als sie losfuhr und abbog, stieß sie mit einem 11-jährigen Mädchen aus Dülken zusammen, das mit dem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Waldnieler Straße unterwegs war. Das Kind stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen musste nicht gerufen werden. /wg (992)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell