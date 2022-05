POL-NOM: Pedelec-Fahrerin verletzt sich bei Unfall leicht

Northeim (ots) - Hardegsen, Kiefernweg, Sonntag, 01.05.2022, 22.00 Uhr - Montag, 02.05.2022, 12.00 Uhr HARDEGSEN (Wol) - Unbekannter beschädigt Straßenlaterne. Am Montag meldete eine Mitarbeiterin der Stadt Hardegsen, dass eine Straßenlaterne im Kiefernweg in Hardegsen beschädigt ist. Eine weitere Zeugin konnte ihr mitteilen, dass die Straßenlaterne am Sonntagabend noch unbeschädigt war. Am Montag gegen 12.00 Uhr sind der Zeugin dann die Beschädigungen aufgefallen. ...

