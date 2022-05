Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

Hardegsen, Kiefernweg, Sonntag, 01.05.2022, 22.00 Uhr - Montag, 02.05.2022, 12.00 Uhr

HARDEGSEN (Wol) - Unbekannter beschädigt Straßenlaterne.

Am Montag meldete eine Mitarbeiterin der Stadt Hardegsen, dass eine Straßenlaterne im Kiefernweg in Hardegsen beschädigt ist. Eine weitere Zeugin konnte ihr mitteilen, dass die Straßenlaterne am Sonntagabend noch unbeschädigt war. Am Montag gegen 12.00 Uhr sind der Zeugin dann die Beschädigungen aufgefallen.

Aufgrund der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass ein/-e Fahrzeugführer/-in beim Rückwärtsfahren die Straßenlaterne übersehen hat und mit einem Kraftfahrzeug die Beschädigungen verursacht hat.

Der Schaden an der Straßenlaterne beträgt ca. 1.000 Euro.

Zeuginnen oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Hardegsen unter 05505 509230 zu melden.

