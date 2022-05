Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kennzeichendiebstahl am Sportplatz in Hullersen

Einbeck (ots)

Einbeck / OT Hullersen (rod)

Im Zeitraum 01.05.22, 14.40 Uhr bis 17.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem auf dem Parkplatz am Sportplatz in Hullersen abgestellten weißen VW Fox beide Einbecker Kennzeichen. Wer Angaben zu dem Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck zu melden.

