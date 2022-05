POL-NOM: Radfahrer durch Sturz verletzt

Bad Gandersheim (ots) - 37581 Bad Gandersheim Stiftsfreiheit 9 in der Zeit von Freitag, 29.04.2022 20:00 Uhr bis Samstag, 30.04.2022 13:45 Uhr Im o.g. Tatzeitraum verschafften sich einer oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang über eine Feuerschutztür zu einem Praxisgebäude in der Stiftsfreiheit 9 in Bad Gandersheim. Bei der Tatausführung wurden sowohl eine Brandschutztür, als auch ein Tresor ...

mehr