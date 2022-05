Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck; Mühlenbeck B64; 30.04.2022; gegen 11:00Uhr,

EINBECK ( Fi ) -

Zeugen melden gestern zur Mittagszeit einen verdächtigen PKW, der auf der B64 aus Rtg. Greene kommend in FR Wenzen in Höhe Mühlenbeck an der Leitschutzplanke steht. Eine anschließende Überprüfung ergibt, dass vor Ort die Leitschutzplanke beschädigt ist und der Verkehrsteilnehmer nicht mehr vor Ort ist. Es können vor Ort Spuren gesichert werden. Außerdem kann durch den Zeugen mitgeteilt werden, dass es sich bei dem mutmaßlichen verursachenden PKW um einen hellblauen Mittelklassekombi gehandelt habe. Der Schaden an der Schutzplanke läuft sich auf etwa 1500EUR.

Weitere Zeugen und / oder Verkehrsteilnehmer werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck oder ihrer zuständigen Polizeidienststelle zu melden und Hinweise dort abzugeben.

