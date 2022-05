Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall

Bad Gandersheim (ots)

KALEFELD - 37589 Kalefeld, B248 zwischen Böhmerberg und Neukrug, Freitag, 29.04.2022, gegen 16:10 Uhr. Zu genannter Zeit befuhr ein 26-jähriger ukrainischer Staatsbürger mit seinem PKW die B248 aus Richtung Seesen kommend in Richtung Echte. An genannter Örtlichkeit kollidierte er mit dem PKW einer 44-jährigen Hildesheimerin, welche dort mit ihrem PKW aufgrund einer rot zeigenden Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt warten musste. An beiden PKW entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 8000 Euro.

