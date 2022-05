POL-NOM: Heranwachsender führt Fahrzeug unter Alkoholeinfluss

Bad Gandersheim (ots) - 37581 Bad Gandersheim, Am Hasengrund 17b, Freitag, 29.04.2022, zwischen 17:00 - 17:05 Uhr. Im genannten Tatzeitraum beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Transporter. Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden linksseitig an der Frontstoßstange. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim ...

mehr