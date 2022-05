Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Praxisgebäude

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim Stiftsfreiheit 9 in der Zeit von Freitag, 29.04.2022 20:00 Uhr bis Samstag, 30.04.2022 13:45 Uhr

Im o.g. Tatzeitraum verschafften sich einer oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang über eine Feuerschutztür zu einem Praxisgebäude in der Stiftsfreiheit 9 in Bad Gandersheim. Bei der Tatausführung wurden sowohl eine Brandschutztür, als auch ein Tresor beschädigt. Der oder die Täter entwendeten dabei Bargeld in Höhe von ca. 200,- Euro. Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1.000,- Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim (05382-919200) zu melden. (Ham)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell