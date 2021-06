Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.06.2021 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Frau in psychischem Ausnahmezustand löst SEK Einsatz aus

In Heilbronn-Böckingen kam es am Mittwoch zu einem größeren Polizeieinsatz. Zeugen hatten die Polizei informiert, nachdem sie am Vormittag eine Frau in psychischem Ausnahmezustand mit einem großen Messer und einer Flasche Hochprozentigem in der Massenbacher Straße umherlaufen sahen. Weil unklar war, ob die Frau eine Gefahr für sich oder andere darstellte und sie sich in Ihrer Wohnung verschanzt hatte, wurde ein Spezialeinsatzkommando hinzugezogen. Dieses konnte die Frau schließlich unverletzt aus ihrer Wohnung holen. Die Frau wurde in eine Spezialklinik gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell