Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.06.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Radfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Zusammenstoß auf der Möhringer Straße in Öhringen wurde am Dienstagmorgen ein Fahrradfahrer verletzt. Ein 20 Jahre alter Mazda-Fahrer, der gegen 8.30 Uhr von der Möhringer Straße nach links in die Sudetenstraße abbiegen wollte, hatte den entgegenkommenden Radler wohl übersehen und kollidierte beim Abbiegen mit dem 16-Jährigen. Dieser wurde über die Motorhaube geschleudert und stürzte auf die Straße. Rettungskräfte brachten den Jugendlichen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Auto entstanden Schäden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Öhringen: Zeugen nach Einbruch in Kiosk gesucht

Große Lust auf Süßes hatten Einbrecher wohl am frühen Dienstagmorgen in Öhringen. Die Täter stiegen zwischen 1:45 Uhr und 5:20 Uhr über ein Fenster in einen Kiosk im Hofgarten ein. Im Inneren verwüsteten die Unbekannten die Verkaufsfläche und entwendeten mehrere Gläser Nougatcreme sowie weitere Snacks und Süßwaren. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell