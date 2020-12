Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen

Landkreis Tuttlingen) Verstoß gegen die Corona-Verordnung (17.12.2020)

Emmingen-LiptingenEmmingen-Liptingen (ots)

Sechs Männer im Alter von 25 bis 56 Jahren haben am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Rosenstraße gegen die aktuellen Bestimmungen der Corona-Verordnung verstoßen. In einem Nebenraum einer Scheune saßen die sechs Personen aus unterschiedlichen Haushalten um einen Tisch, tranken Alkohol und aßen Snacks. Keiner der Personen trug einen Mund-Nasen-Schutz, zum Teil wurde dieser gar nicht mitgeführt. Bei der Kontrolle zeigten sich die Betroffenen sehr uneinsichtig. Die Veranstaltung wurde seitens der Polizei aufgelöst und die Männer aufgefordert, nach Hause zu gehen.

