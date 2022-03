Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger erfolglos

Meiningen (ots)

Einfach aufgelegt haben vermeintliche Betrüger Montagnachmittag, als ihr potenzielles Opfer am Telefon sagte, nicht genug Bargeld zu haben. Aber was war passiert? Ein Unbekannter rief eine 86-Jährige aus Meiningen an und gaukelte ihr vor, ein Polizist zu sein. Er berichtete von einem furchtbaren Unfall, den die Tochter der Seniorin verursacht hätte und bei dem ein Mensch getötet wurde. Um den Anwalt der Tochter bezahlen zu können müsse die Dame nun über 40.000 Euro bezahlen. Doch so weit sollte es glücklicherweise nicht kommen. Denn als die Frau mitteilte, nicht so viel Geld zu haben, legte der Anrufer einfach auf. Die Polizei warnt erneut vor dieser Art der Betrugsmasche. Die Polizei ruft Sie niemals zu Hause an und fordert Geld. Lassen Sie sich nicht auf derartige Gespräche ein und beenden Sie das Telefonat. Übergeben Sie auf keinen Fall Geld und informieren Sie die Polizei.

