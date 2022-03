Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radler übersehen

Schleusingen (ots)

Eine 40-Jährige übersah Sonntagnachmittag beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Suhler Straße in Schleusingen einen 51-jährigen E-Bike-Fahrer. Dieser wurde in der weiteren Folge über die Motorhaube geschleudert und kam mit leichten Verletzungen ins Klinikum. Am Ford entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro.

