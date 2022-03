Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Widerstand gegen Polizeikontrolle

Hildburghausen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 20.03.2022 bemerkte eine Streifenwagenbesatzung in Hildburghausen in der Schleusinger Straße ein Pärchen schwankend auf der Straße laufend und entschied sich zu einer Personenkontrolle. Die Stimmung der beiden Personen während der Kontrolle kippte plötzlich und Beide widersetzten sich den Anweisungen der Beamten. Der 35 und die 21 Jährige aus Hildburghausen versuchten auf die Kräfte einzutreten und einzuschlagen und wurden daraufhin gefesselt. In der weiteren Folge beleidigten und bespuckten die Beiden die Polizeikräfte und wurden in Gewahrsam genommen. In den Zellen gingen die Handgreiflichkeiten weiter, soweit, dass eine Zelle erheblich beschädigt wurde. Durch die Aggressionen verletzte sich die 21 Jährige und wurde in die Hildburghäuser Klinik zwangseingewiesen. Bei der Frau wurden noch Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Die Beiden müssen nun mit diversen Anzeigen rechnen.

